Ежегодно в Республике Беларусь проводится республиканская антитабачная информационно-образовательная акция.

Цели проводимой акции: повысить осведомленность населения в отношении влияния потребления табачных изделий на здоровье, сформировать у населения негативного отношения к потреблению табака, мотивировать людей на ведение здорового образа жизни.
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