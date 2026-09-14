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Банк России хочет расширить использование СБП для трансграничных переводов

Банк России хочет расширить использование СБП для трансграничных переводов

Банк России ведёт работу над расширением использования Системы быстрых платежей (СБП) для трансграничных переводов.

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