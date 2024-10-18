Долгострой на барнаульском Потоке готовят к эксплуатации

Подрядчик завершил все строительно-монтажные работы и устранил выявленные при осмотре объекта замечания Выездное совещание по завершению строительства многоквартирного дома по улице Петра Сухова, 34, прошло в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.