Долгострой на барнаульском Потоке готовят к эксплуатации

Подрядчик завершил все строительно-монтажные работы и устранил выявленные при осмотре объекта замечания Выездное совещание по завершению строительства многоквартирного дома по улице Петра Сухова, 34, прошло в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.
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