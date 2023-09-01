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«Феррари» с Адамом Драйвером в роли Энцо Феррари получил 75 баллов на Metacritic

«Феррари» с Адамом Драйвером в роли Энцо Феррари получил 75 баллов на Metacritic

В сети появились первые оценки фильма «Феррари». На Metacritic картина получила 75 баллов, а на Rotten Tomatoes – 74% свежести.

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