Бербок заявила об отсутствии в ФРГ единой позиции по поставкам Taurus Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 21 мая заявила, что в правящей коалиции, куда входит партия «Зеленые», СДПГ и СвДП, нет единой позиции по вопросу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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