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Первая отставка в РПЛ: Диас покинул пост главного тренера «Родины»

Первая отставка в РПЛ: Диас покинул пост главного тренера «Родины»

Московская «Родина» объявила об уходе Хуана Диаса с поста главного тренера. Клуб и испанский специалист договорились о прекращении сотрудничества.

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