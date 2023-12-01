Правительство изъяло у иностранных компаний право на управление Пулково

Правительство России создаст ООО "Холдинг ВВСС", который займется управлением аэропортового комплекса "Пулково" в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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