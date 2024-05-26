Продюсер Рудченко: Смольянинов был востребованным актером только в РФ

Продюсер Павел Рудченко дал интервью журналистам издания News.ru. Он объяснил, что полный провал концерта сбежавшего из РФ после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Артура Смольянинова за рубежом произошла из-за его абсолютно никакой популярности в мире.
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