ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    В 56 году? А сейчас 24 годПо пути на съемку...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Носаиая пугачиха орбакатос будет под фанеру выть.Рудченко : Орбака...
  • Андрей Шишинов
    Вши, клопы, крысы!!! Я таракана -то последний раз у друзей в общаге лет 30 назад видел...Англичане метут в...

Продюсер Рудченко: Смольянинов был востребованным актером только в РФ

Продюсер Павел Рудченко дал интервью журналистам издания News.ru. Он объяснил, что полный провал концерта сбежавшего из РФ после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины Артура Смольянинова за рубежом произошла из-за его абсолютно никакой популярности в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх