Китай готов содействовать переговорам РФ и Украины

Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с замглавы МИД России Михаилом Галузиным в Москве, сообщает ТАСС.
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