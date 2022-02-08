Евгений Василькевич: «В доме, где проживает моя мать-пенсионерка, СБУшники устроили погром, жилище разграбили»

Экс-агент СБУ Евгений Василькевич (псевдоним – Евгений Довлатов) в эфире украинской программы «ДНК» с Жаном Новосельцевым заявил о том, что на днях неизвестные совершили разбойное нападение на дом под Одессой, где проживает его мать-пенсионерка.