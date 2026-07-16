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Гатилов предостерёг от ядерного конфликта из-за расширения миссий НАТО

Гатилов предостерёг от ядерного конфликта из-за расширения миссий НАТО

Политика Североатлантического альянса по вовлечению неядерных членов блока в механизмы ядерного сдерживания грозит прямым столкновением держав, обладающих атомным оружием, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

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