Гатилов предостерёг от ядерного конфликта из-за расширения миссий НАТО

Политика Североатлантического альянса по вовлечению неядерных членов блока в механизмы ядерного сдерживания грозит прямым столкновением держав, обладающих атомным оружием, заявил постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
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