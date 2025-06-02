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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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Шотландская волынка, ролевые квесты и рыцарский турнир: под Алуштой создадут кусочек старой Ирландии

Шотландская волынка, ролевые квесты и рыцарский турнир: под Алуштой создадут кусочек старой Ирландии

14 июня в селе Лучистое под Алуштой устроят фолк-концерт с ирландскими групповыми танцами, живой волынкой и колёсной лирой, тематической кухней, рыцарским турниром, квестом и другими мероприятиями, которые погрузят гостей во времена Средневековья.

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