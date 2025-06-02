Шотландская волынка, ролевые квесты и рыцарский турнир: под Алуштой создадут кусочек старой Ирландии

14 июня в селе Лучистое под Алуштой устроят фолк-концерт с ирландскими групповыми танцами, живой волынкой и колёсной лирой, тематической кухней, рыцарским турниром, квестом и другими мероприятиями, которые погрузят гостей во времена Средневековья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии