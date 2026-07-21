Минздрав расширяет арсенал скорой: обновлённый перечень лекарств с 1 января 2027 года

Минздрав обновит комплектацию укладки скорой помощи — изменения вступят в силу с 2027 года. Министерство здравоохранения России расширит перечень лекарств и медицинских изделий, необходимых для оказания скорой медицинской помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии