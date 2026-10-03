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ИА Регнум

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Под Брянском два человека подорвались на сброшенной с дрона ВСУ взрывчатке

Под Брянском два человека подорвались на сброшенной с дрона ВСУ взрывчатке

Ранения получили два мирных жителя в Брянской области в результате подрыва сброшенной с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчатки.

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