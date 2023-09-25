Военное обозрение

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Как николаевская Россия попала в западню Крымской войны

Как николаевская Россия попала в западню Крымской войны

Французский линкор «Карл Великий» Русофобия и восточный вопрос В предвоенные десятилетия в Западной Европе крепли антирусские настроения, вызванные желаниями западных элит и общества избавиться от «европейского жандарма».

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