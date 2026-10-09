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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорхе Масвидаль: «UFC в хорошей позиции, компания получает $1,3 млрд в год. Почему вы не можете заплатить Стрикленду?»

Ветеран UFC Хорхе Масвидаль считает, что промоушен должен заплатить Шону Стрикленду желаемую сумму за поединок против Нассурдина Имавова .

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