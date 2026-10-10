Переговоры США и Украины в Майами завершились досрочно из-за сделки Трампа по дизелю – FT

Украинские представители досрочно завершили переговоры со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером из-за сделки по дизелю между Вашингтоном и Москвой.
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