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История забытых концептов Dodge Charger I, II и III

Представленные с привычной для крупных автопроизводителей помпой концепт-кары Dodge Charger I 1964, Charger II 1965 и Charger III 1968 стали еще одним примером того, как быстро даже самые эффектные шоу-кары уходят в забвение.

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