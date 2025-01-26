Релиз голливудской стратегии Hollywood Animal отложен из-за боязни крупных февраль...

Релиз голливудской стратегии Hollywood Animal отложен из-за боязни крупных февральских релизов и не толькоРазработчики из Weappy Studio приняли очередное решение о переносе даты релиза своей голливудской стратегии Hollywood Animal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)