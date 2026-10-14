Ким Чхэ Ен из Южной Кореи снялась с этапа Гран-при ISU в Китае, проходящего 6-8 ноября в Шэньчжэне. На её место претендует русская фигуристка Александра Трусова, занимающая лидирующую позицию в списке запасных.
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