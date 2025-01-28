Представители Студенческого совета Президентской академии встретились с врио замглавы Тамбовской области

На днях состоялась важная встреча представителей Студенческих советов вузов региона с врио заместителем главы Тамбовской области Алексеем Сергеевичем Бибичевым, в котором приняли участие представители Студенческого совета Тамбовского филиала Президентской академии.
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