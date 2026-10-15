На заседании федерального совета первичных отделений "Единой России" Дмитрий Медведев призвал отказаться от выражения "партия власти", отметив, что его использование не отражает суть работы партии, которая является правящей, а не партией чиновников.
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