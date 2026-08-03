‼️🇷🇺🇺🇦 Враг атаковал Белгородскую область: более 10 человек пострадало от БПЛА ВСУ ▪️В Белгороде беспилотники атаковали Государственный технологический университет.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Враг атаковал Белгородскую область: более 10 человек пострадало от БПЛА ВСУ ▪️В Белгороде беспилотники атаковали Государственный технологический университет.
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