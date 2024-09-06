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«РБК Украина»: Зеленский сожалеет, что не может ударить по Кремлю

«РБК Украина»: Зеленский сожалеет, что не может ударить по Кремлю

Владимир Зеленский выступил на 50-м международном форуме «Амброзетти» в Италии. На нем президент Украины вновь затронул вопрос использования западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, передает «РБК Украина».

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