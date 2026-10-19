Huawei Enjoy 100 Pro Max оснастят плоским экраном с разрешением 1,5K+ и поддержкой спутниковых сообщений Huawei готовит смартфон Enjoy 100 Pro Max с крупным аккумулятором и поддержкой спутниковой связи.
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