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Социум безучастно наблюдает за собственной гибелью

Социум безучастно наблюдает за собственной гибелью

Что ни день, то ужасные новости. Россия как заядлый спортсмен методично бьет рекорды по заболеваемости и смертности от ковида.

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