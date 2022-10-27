Поражение лучших французских корпусов под Вязьмой

Неизвестный художник. Освобождение Вязьмы. 1820-е гг. Общая ситуация После крайне ожесточенного упорного сражения под Малоярославцем (Яростная битва за Малоярославец), Наполеон и его командиры приняли решение отходить по Смоленской дороге.