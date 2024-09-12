На Воронежском промышленном форуме обсудили решения проблемы дефицита кадров

Во время дискуссии были выдвинуты способы решения возникшей проблемы, среди них оказались: пиар компании посредством участия в мероприятиях и всесторонней помощи образовательным учреждениям, условия человекоцентричности на производстве, давать сотрудникам быть услышанными и понятыми, проведение активной работы с вузами, а также повышение заработной платы.