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Воронежские новости

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На Воронежском промышленном форуме обсудили решения проблемы дефицита кадров

На Воронежском промышленном форуме обсудили решения проблемы дефицита кадров

Во время дискуссии были выдвинуты способы решения возникшей проблемы, среди них оказались: пиар компании посредством участия в мероприятиях и всесторонней помощи образовательным учреждениям, условия человекоцентричности на производстве, давать сотрудникам быть услышанными и понятыми, проведение активной работы с вузами, а также повышение заработной платы.

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