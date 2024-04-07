Певица МакSим расстроилась из-за дорогого подарка от поклонника

«Мне не по себе». МакSим огорчил подарок с бриллиантами от неизвестного поклонника Фото: из открытых источников Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в программе «Ты не поверишь» канала НТВ, что получила от неизвестного поклонника дорогой подарок – торт, букет белых роз и футляр с драгоценностями.