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Певица МакSим расстроилась из-за дорогого подарка от поклонника

Певица МакSим расстроилась из-за дорогого подарка от поклонника

«Мне не по себе». МакSим огорчил подарок с бриллиантами от неизвестного поклонника Фото: из открытых источников Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в программе «Ты не поверишь» канала НТВ, что получила от неизвестного поклонника дорогой подарок – торт, букет белых роз и футляр с драгоценностями.

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