В Башкортостане полицейскими проводится комплексная работа по профилактике подростковой преступности

В рамках мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в Стерлитамаке состоялось совещание, на котором присутствовали заместители директоров образовательных учреждений города по воспитательной работе, школьные психологи и социальные педагоги.
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