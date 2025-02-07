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Закон, порядок, государство

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В Башкортостане полицейскими проводится комплексная работа по профилактике подростковой преступности

В рамках мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в Стерлитамаке состоялось совещание, на котором присутствовали заместители директоров образовательных учреждений города по воспитательной работе, школьные психологи и социальные педагоги.

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