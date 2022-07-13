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Сергачев о генменеджере «Тампы»: «Мы все можем назвать его волшебником»

Михаил Сергачев предложил называть волшебником генерального менеджера «Тампы». Ранее стало известно, что 24-летний российский защитник подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

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