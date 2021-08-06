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В Башкирии эвакуировали 76 человек из детского лагеря из-за горения травы

В Башкирии эвакуировали 76 человек из детского лагеря из-за горения травы

В Хайбуллинском районе Башкирии возле деревни Акташ загорелась трава на площади два гектара. Из-за пожара из детского лагеря, находящегося радом с горящим полем, эвакуировали отдыхающих детей и сотрудников, сообщила пресс-служба МЧС республики.

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