📹❗️Какой комплекс был поражен "Искандером-М" в Новомихайловке (в Одесской области)? Внимательно проанализировав видео объективного контроля поражения оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 комплекса "Искандер-М" неидентифицированной ПУ ракетного комплекса ВСУ в Новомихайловке Одесской области, можно обратить внимание на тот факт, что транспортно-пусковые контейнера пусковой установки обладают прямоугольным сечением с выраженными ребрами, а также удлинением, характерным ПУ ОТРК "Гром-2" (фото 1 и 4).