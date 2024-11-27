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Русское оружие

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📹❗️Какой комплекс был поражен "Искандером-М" в Новомихайловке (в Одесской

📹❗️Какой комплекс был поражен "Искандером-М" в Новомихайловке (в Одесской области)? Внимательно проанализировав видео объективного контроля поражения оперативно-тактической квазибаллистической ракетой 9М723-1 комплекса "Искандер-М" неидентифицированной ПУ ракетного комплекса ВСУ в Новомихайловке Одесской области, можно обратить внимание на тот факт, что транспортно-пусковые контейнера пусковой установки обладают прямоугольным сечением с выраженными ребрами, а также удлинением, характерным ПУ ОТРК "Гром-2" (фото 1 и 4).

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