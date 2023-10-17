"Контрнаступ" Киева остановил русский "огненный микс" - Австрийский полковник

Австрийский полковник Райснер выразил своё, крайне низкое, мнение об украинских генералах.Полковник армии Австрии Маркус Райснер проехался по провальному украинскому наступлению и способностям украинских генералов.
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