Косачев: Зеленскому не удастся продавить свою формулу на саммите в Швейцарии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию украинского конфликта на саммите в Швейцарии по Украине в июне, так как такого рода предварительные условия делают любые переговоры невозможными.