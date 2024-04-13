Косачев: Зеленскому не удастся продавить свою формулу на саммите в Швейцарии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию украинского конфликта на саммите в Швейцарии по Украине в июне, так как такого рода предварительные условия делают любые переговоры невозможными.
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