Почему женщины с детьми подают на развод

Сегодня Сразу оговорюсь, речь не идет про случаи адюльтера и поиска новых отношений. Это про те случаи, когда мужчины говорят: все же хорошо было! Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше (пословица).
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