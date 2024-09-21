«Ничего не работает». Льюис Хэмилтон не рассчитывает на выход в Q3 в Сингапуре MercedesГонщик Mercedes Льюис Хэмилтон признался, что болид команды из Брэкли не работает должным образом на Гран При Сингапура.
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