Продажи автомобилей Haval в России взлетели в 3,5 раза

Российский АО «ППК» раскрыл сентябрьскую статистику продаж автомобилей бренда Haval в РФ. Так, в сентябре 2023 года россияне приобрели 11 080 автомобилей Haval – это в 3,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года.