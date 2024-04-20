В Тюмени пьяный электросамокатчик спровоцировал ДТП. Фото

В Тюмени на улице Куйбышева вечером 19 апреля электросамокатчик столкнулся с иномаркой. В областном управлении ГИБДД сообщили, что мужчина был в пьян, его транспорт помещен на спецстоянку, а сам он получил 10 суток административного ареста.