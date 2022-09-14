Виталий Дьяков: Некоторые медийные команды сильнее клубов Второй лиги

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о медиафутболе. — Не скажу, что все команды Второй лиги слабее медийных клубов, но некоторые медийные команды действительно сильнее по уровню некоторых представителей этого дивизиона.
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о медиафутболе. — Не скажу, что все команды Второй лиги слабее медийных клубов, но некоторые медийные команды действительно сильнее по уровню некоторых представителей этого дивизиона.
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