ПЛЕЙМЕЙКЕР

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    МолодецЗнакомьтесь, новы...
  • Владимир Грачев
    Касаткина не одинока. Это последствия отрыва образования, в том числе и спортивного, от патриотического воспитания мо...«Без внимания так...
  • Виталий М
    Суки если бы его поставили в первом тайме я по экспресс выигрывал 45000 поставив всего 250 рВ РПЛ возможно вс...

Виталий Дьяков: Некоторые медийные команды сильнее клубов Второй лиги

Виталий Дьяков: Некоторые медийные команды сильнее клубов Второй лиги

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о медиафутболе. — Не скажу, что все команды Второй лиги слабее медийных клубов, но некоторые медийные команды действительно сильнее по уровню некоторых представителей этого дивизиона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх