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Петербургский дневник

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  • Странник
    это тот для которого мигрант ближе воина СВО? вот же язык без костей«Мы всей душой вм...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    этот тот  самый хитрожопый  Беглов, который продал с потрохами Санкт Петербург азербайджанской мафии .Он даже с Алиев...«Мы всей душой вм...
  • ninikooo Митусова
    Это тот самый Беглов, который вовсю « топит за мигрантов», тем самым поощряя « войну в тылу»?! Двуликий.«Мы всей душой вм...

В Колпино завод запустил производство деталей для венгерской АЭС

В Колпино завод запустил производство деталей для венгерской АЭС

Проект реализуется, согласно условиям российско-венгерского соглашения Завод «АЭМ-спецсталь» в Колпино приступил к производству заготовок для второго энергоблока венгерской атомной электростанции «Пакш-2».

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