В Колпино завод запустил производство деталей для венгерской АЭС

Проект реализуется, согласно условиям российско-венгерского соглашения Завод «АЭМ-спецсталь» в Колпино приступил к производству заготовок для второго энергоблока венгерской атомной электростанции «Пакш-2».
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