Глава Северодвинска проверил проблемные территории в городе

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев объехал проблемные территории, расположенные в округе №9. Вместе с городским депутатом Дмитрием Зангиным они осмотрели дороги и дома и определили первоочередные задачи для исправления ситуации.
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