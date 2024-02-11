О проведении мероприятия ´Нулевого травматизма´.

Во исполнение распоряжения Бобруйского городского исполнительного комитета от 02.02.2024 №19-р в целях совершенствования работы по выполнению требований законодательства Республики Беларусь в вопросах профилактики производственного травматизма с 05.
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