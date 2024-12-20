ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области из установки реактивной системы залпового HIMARS.
Русскому миру объявлена война. Возмездие за Курск будет громким. Небензя дал анонс на весь мир
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение, что мы недорабатываем по работе диверсионных групп в государствах ЕС которые поставляют вооружение террористическому режиму Зе. Надо активизировать работу на их территориях заводы, части с базами, инфраструктура и т.д. Надеюсь, что есть специалисты такие в России, да и поплотнее работать с недовольными на их территориях, готовых сотрудничать с нами и не важно кто они., главное достижение цели по ослаблению их экономики и т.д. Тут все средства хороши....
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