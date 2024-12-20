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Политический вестник

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Русскому миру объявлена война. Возмездие за Курск будет громким. Небензя дал анонс на весь мир

Русскому миру объявлена война. Возмездие за Курск будет громким. Небензя дал анонс на весь мир

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску в Курской области из установки реактивной системы залпового HIMARS.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое мнение, что мы недорабатываем по работе диверсионных групп в государствах ЕС которые поставляют вооружение террористическому режиму Зе. Надо активизировать работу на их территориях заводы, части с базами, инфраструктура и т.д. Надеюсь, что есть специалисты такие в России, да и поплотнее работать с недовольными на их территориях, готовых сотрудничать с нами и не важно кто они., главное достижение цели по ослаблению их экономики и т.д. Тут все средства хороши....
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