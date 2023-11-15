А все-таки он существует: 4 знака зодиака, которые всю жизнь верят в Деда Мороза

А все-таки он существует: 4 знака зодиака, которые всю жизнь верят в Деда МорозаНовый годВ жизни должно быть место волшебству и чуду, считают представители этих знаков, и не соглашаются расстаться с детской верой в новогодние превращения и доброго Деда Мороза.