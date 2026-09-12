Медузы устроили второе нашествие на пляжи Крыма и Кубани

Ядовитые медузы снова заполонили Азовское море. Уже второй раз за месяц корнероты отгоняют туристов от пляжей Крыма и Кубани.
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