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Регионы России

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Компания «Ветбиохим» приостановила производство вакцины «Мультикан» после выявления вируса болезни Ауески

Компания «Ветбиохим» приостановила производство вакцины «Мультикан» после выявления вируса болезни Ауески

Компания «Ветбиохим» объявила о приостановке производства всех серий вакцины «Мультикан» после обнаружения в 20-й серии препарата смертельного для собак вируса болезни Ауески.

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