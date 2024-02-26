Продажи Helldivers 2 достигли 3 миллионов копий Всего две недели назад генеральны...

Продажи Helldivers 2 достигли 3 миллионов копийВсего две недели назад генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт подтвердил, что Helldivers 2 уже удалось достичь миллиона продаж и что игра “превосходит первоначальные оценки”.
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