Продажи Helldivers 2 достигли 3 миллионов копий Всего две недели назад генеральны...

Продажи Helldivers 2 достигли 3 миллионов копийВсего две недели назад генеральный директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт подтвердил, что Helldivers 2 уже удалось достичь миллиона продаж и что игра “превосходит первоначальные оценки”.