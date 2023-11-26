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«Ювентус» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита «Дерби Италии»

26 ноября в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют лидеры сезона «Ювентус» и «Интер». Встреча состоится на «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 22:45.

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