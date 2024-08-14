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Петербургский дневник

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В центре Петербурга в этом году отремонтируют 40 фасадов и 30 кровель

В центре Петербурга в этом году отремонтируют 40 фасадов и 30 кровель

За четыре года обновят 85 зданий, 13 из которых – объекты культурного наследия Продолжается ремонт исторических зданий на Невском проспекте по адресной программе, инициированной губернатором Александром Бегловым, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

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